Контрольно-ревизионной службе МВД России исполняется 88 лет

28 апреля Контрольно-ревизионная служба МВД России отмечает день своего основания. Так, в соответствии приказом НКВД СССР от 28 апреля 1936 года № 148 был установлен ряд важных для ведомства функций, среди которых – обеспечение и проведение документальных ревизий денежно-материальных ценностей в органах, частях, предприятиях, хозяйствах и на строительных объектах, в связи с чем в составе финансовых и финансово-плановых отделов появились специальные лица – ревизоры.