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За рулем

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Правительство вводит новый контроль за ценами на топливо

Правительство вводит новый контроль за ценами на топливо

Похоже, контроль за ценами на бензин станет заметно жестче. «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака пишет, что мониторинг может охватить всю цепочку поставок топлива объемом от одной тонны.

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