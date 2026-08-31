Правительство вводит новый контроль за ценами на топливо

Похоже, контроль за ценами на бензин станет заметно жестче. «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака пишет, что мониторинг может охватить всю цепочку поставок топлива объемом от одной тонны.
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