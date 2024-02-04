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Наказание будет суровым: в деле Блиновской появился новый фигурант

Наказание будет суровым: в деле Блиновской появился новый фигурант

Новые обстоятельства преступления ужесточат наказание "королеве марафонов". Елена Блиновская нахамила журналистке кадр из передачи «Осторожно: Собчак»Некоторое время назад стало известно, что Елене Блиновской изменили меру пресечения.

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