Наказание будет суровым: в деле Блиновской появился новый фигурант

Новые обстоятельства преступления ужесточат наказание "королеве марафонов". Елена Блиновская нахамила журналистке кадр из передачи «Осторожно: Собчак»Некоторое время назад стало известно, что Елене Блиновской изменили меру пресечения.
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