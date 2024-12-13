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Военное обозрение

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Какое оружие и сколько Польша передала Украине?

Какое оружие и сколько Польша передала Украине?

В последние дни тема польской военной помощи Украине вернулась на первый план новостных сайтов. Все это связано с публичными заявлениями президента Украины на грани оскорбления и проявления абсолютной неблагодарности.

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