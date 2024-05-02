Французские журналисты впечатлились новым гибридом Duster

Издание Automobile Magazine поделилось итогами тест-драйва потенциального бестселлера Dacia. В руки коллег попал гибридный вариант E-Tech: у «Дастера» такая система впервые, и это единственный вариант без педали сцепления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии