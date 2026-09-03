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Нефтяные компании сорвали почти 60% поставок биржевых контрактов на бензин

Российские нефтяные компании исполнили лишь 41% контрактов на поставку бензина, заключенных на Петербургской бирже с мая по сентябрь, следует из оценок источников «Коммерсанта» в отрасли.

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