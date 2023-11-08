В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Украине активов России

Об этом свидетельствуют данные итогов голосования.фото: uscp.gov--> Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов.
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