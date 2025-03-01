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Mozilla отвечает на негативную реакцию по поводу новых условий, заявляя, что не использует данные людей для ИИ

Mozilla отвечает на негативную реакцию по поводу новых условий, заявляя, что не использует данные людей для ИИ

Компания Mozilla отреагировала на замечания пользователей по поводу новых условий использования браузера Firefox, которые критики назвали чрезмерно широкими, дающими производителю браузера право на любые данные, которые вы вводите или загружаете.

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