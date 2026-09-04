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Угальде отреагировал на информацию об отказе «Спартака» продавать его в Мексику за 15-17 млн евро

Угальде отреагировал на информацию об отказе «Спартака» продавать его в Мексику за 15-17 млн евро

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде заявил, что полностью сосредоточен на выступлениях за красно-белых и не думает о возможном трансфере.

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