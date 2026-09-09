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Как обнаружить и исправить непровар корня шва — практический гайд для сварщика

Как обнаружить и исправить непровар корня шва — практический гайд для сварщика

Непровар корня шва — один из наиболее распространенных и опасных дефектов сварных соединений. Он снижает прочность конструкции, ухудшает герметичность и может стать причиной преждевременного разрушения изделия под нагрузкой.

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