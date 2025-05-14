Члены Общественной палаты рассказали, чего ожидают от отчета губернатора Петербурга

Итоги 2024 года будут оглашены сегодня перед городским Законодательным собранием «В ходе своего выступления губернатор Петербурга, думаю, обратит внимание на то, как шла подготовка к празднованию 80-летия Победы, – сказал зампредседателя Общественной палаты Петербурга Георгий Абелев.
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