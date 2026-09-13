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Johnson Says $5,000 Trump Payments Require Congress To Act

Johnson Says $5,000 Trump Payments Require Congress To Act

Johnson Says $5,000 Trump Payments Require Congress To Act House Speaker Mike Johnson (R-LA) said on Sunday that President Trump's plan to send $5,000 dividend checks to American adults if Republicans keep both the House and Senate would require an act of Congress.

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