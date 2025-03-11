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Царьград

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Кеннеди-младший призвал исключить искусственные красители из продуктов к 2024

Кеннеди-младший призвал исключить искусственные красители из продуктов к 2024

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший призвал к исключению искусственных красителей из продуктов к 2024 году, аргументируя это высоким уровнем заболеваемости.

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