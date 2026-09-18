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Логистика Wildberries: 100 новых партнёрских центров и тарифы для продавцов

Логистика Wildberries: 100 новых партнёрских центров и тарифы для продавцов

Маркетплейс развернул сеть из более чем 100 партнёрских фулфилмент-центров (ПФЦ) — складских комплексов полного цикла и пунктов приёма товаров в крупнейших федеральных округах России.

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