Логистика Wildberries: 100 новых партнёрских центров и тарифы для продавцов

Маркетплейс развернул сеть из более чем 100 партнёрских фулфилмент-центров (ПФЦ) — складских комплексов полного цикла и пунктов приёма товаров в крупнейших федеральных округах России.
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