Появилось видео момента падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске

Сбитая украинская ракета упала на девятиэтажный жилой дом.фото: t.me/gubernator_46--> В Сети опубликована запись с камер наблюдения, запечатлевшая момент падения обломков сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске.
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