1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа через Украину. Как сообщает телеграм-канал компании, с 8:00 утра по московскому времени подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.
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