Около миллиона туристов побывали в Архангельской области в 2023 году

Об этом посетителям выставки-форума «Россия» в Москве рассказал руководитель регионального центра развития туризма и культуры Сергей МишинОн отметил, что регион обладает большим туристическим потенциалом — включает в себя четыре национальных парка, 2241 объект культурного наследия, шесть памятников природы, 112 особо охраняемых природных территорий.
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