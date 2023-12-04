Около миллиона туристов побывали в Архангельской области в 2023 году

Об этом посетителям выставки-форума «Россия» в Москве рассказал руководитель регионального центра развития туризма и культуры Сергей МишинОн отметил, что регион обладает большим туристическим потенциалом — включает в себя четыре национальных парка, 2241 объект культурного наследия, шесть памятников природы, 112 особо охраняемых природных территорий.