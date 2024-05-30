Публикуем график выплаты пособий и пенсий для жителей Курской области

Социальный фонд России по Курской области опубликовал график, по которому будут осуществляться выплаты пенсий и пособий в июнеСоциальный фонд России по Курской области опубликовал график, по которому будут осуществляться выплаты пенсий и пособий в июне.
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