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Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Урарту»

Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Урарту»

«Зенит» сыграет с «Урарту» в товарищеском матче. Товарищеский матч Дубай, ОАЭ «Зенит» Россия – «Урарту» Армения – 16:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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