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До конца года в экономику Петербурга инвестируют свыше 1 трлн рублей

До конца года в экономику Петербурга инвестируют свыше 1 трлн рублей

В уходящем году объем инвестиций в экономику Петербурга приблизился к величине городского бюджета. По итогам прошедших 11 месяцев доходы городского бюджета уже насчитывают 1 трлн рублей, рассказали в Смольном.

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