17 мест, которые стоит увидеть, прежде чем умереть

Мир удивителен. В нем столько интересного, прекрасного, необъяснимого. Увидеть Париж и умереть? Нет уж, лучше не ограничиваться французской столицей и увидеть за свою жизнь хотя бы часть мест из этого поста! Хотя даже тогда умирать рановато и бессмысленно — ведь в мире еще столько всего неизведанного! .