Политика как он...
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Политика как она есть

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В Galaxy S26 Ultra появится аккумулятор на технологии многослойной укладки

В Galaxy S26 Ultra появится аккумулятор на технологии многослойной укладки

Южнокорейское издание The Elec, рассказало, что китайские производители смартфонов с 2024 года используют аккумуляторы из карбида кремния (SiC) вместо литиевых (Li-ion) благодаря их более высокой плотности энергии.

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