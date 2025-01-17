В Galaxy S26 Ultra появится аккумулятор на технологии многослойной укладки

Южнокорейское издание The Elec, рассказало, что китайские производители смартфонов с 2024 года используют аккумуляторы из карбида кремния (SiC) вместо литиевых (Li-ion) благодаря их более высокой плотности энергии.
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