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Газета.ру

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PRD: расширение пространства локально снижает хаос во Вселенной

PRD: расширение пространства локально снижает хаос во Вселенной

Физики-теоретики предложили новый взгляд на гравитацию, который объясняет один из самых глубоких парадоксов космологии: почему Вселенная становится все более структурированной, хотя законы термодинамики требуют неуклонного роста хаоса.

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