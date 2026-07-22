PRD: расширение пространства локально снижает хаос во Вселенной

Физики-теоретики предложили новый взгляд на гравитацию, который объясняет один из самых глубоких парадоксов космологии: почему Вселенная становится все более структурированной, хотя законы термодинамики требуют неуклонного роста хаоса.
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