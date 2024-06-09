Для губернаторов ПМЭФ трансформировался в «открытый микрофон»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Петербургский международный экономический форуме в этом году во многом «регионализировался», субъекты получили возможность не столько заявить о многочисленных инвестиционных соглашениях, сколько продемонстрировать собственный потенциал развития.
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