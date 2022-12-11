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Морган о Саутгейте и Англии: «Мог бы другой тренер добиться большего с этим составом? Не думаю»

Морган о Саутгейте и Англии: «Мог бы другой тренер добиться большего с этим составом? Не думаю»

Пирс Морган считает, что Гарет Саутгейт должен остаться тренером сборной Англии. «Много споров о том, стоит ли Саутгейту продолжать работу в качестве тренера сборной Англии.

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