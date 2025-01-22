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Китай противостоит тарифным угрозам Трампа в борьбе за национальные интересы

Китай противостоит тарифным угрозам Трампа в борьбе за национальные интересы

Китай решительно защищает свои интересы на фоне угроз новых тарифов США. Представитель МИД КНР Мао Нин и посольство Китая в Вашингтоне отреагировали на заявления Дональда Трампа, указав на сотрудничество в борьбе с фентанилом.

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