Политолог Шаповалов: Нацистские выходки уже стали нормой на Западе

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отреагировал на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что инцидент с приглашением экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент был «российской пропагандой».