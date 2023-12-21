Электросамокаты официально берут под контроль

Электродвигатели и электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации. Такое решение было принято по итогам заседания комиссии под председательством вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
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