Первый рейс нового двухэтажного поезда из Самары отправится 28 октября, обратный выезд из Адлера назначен на 4 ноября.
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