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WCCFTech: Nintendo Switch 2 с поддержкой DLSS представят до конца сентября

WCCFTech: Nintendo Switch 2 с поддержкой DLSS представят до конца сентября

Nintendo планирует анонсировать новую версию консоли Switch в конце сентября 2024 года. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на публикацию в соцсети X (ранее Twitter) журналиста издания Gamesindustry.

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