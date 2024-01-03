Дорогие смартфоны показали рекордные мировые продажи по итогам 2023 года Прод...

Дорогие смартфоны показали рекордные мировые продажи по итогам 2023 годаПродажи смартфонов премиального уровня (оптовая цена равна или выше $600) выросли на 6 % по итогам 2023 года по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордного значения, указывают данные аналитиков Counterpoint Research.