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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дорогие смартфоны показали рекордные мировые продажи по итогам 2023 года Прод...

Дорогие смартфоны показали рекордные мировые продажи по итогам 2023 года Прод...

Дорогие смартфоны показали рекордные мировые продажи по итогам 2023 годаПродажи смартфонов премиального уровня (оптовая цена равна или выше $600) выросли на 6 % по итогам 2023 года по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордного значения, указывают данные аналитиков Counterpoint Research.

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