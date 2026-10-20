Госдума единогласно, 438 голосами, в третий раз назначила Константина Затулина спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства.
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- Роджерс опять всё...
- Роджерс опять всё...
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А от народа получил ПРОКЛЯТИЯ до 7 колена! Веселая картинка сложилась, это же надо и мудрость старику не помогла быть ПРОКЛЯТЫМ! УЖАС!
С такими затулинами,неудивлюсь,что Россия станет мусульманской страной,вроде каганата или халифата!
похоже это его последний срок! больше Русскому народу не потянуть((
Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
Самое грустное - по-моему мы в последнее время прямо как-то УСКОРИЛИСЬ в "забеге" в этом направлении! Я надеялся на выборы в Госдуму, а их результаты оказались ... странными. Борцов с излишней миграцией Матвеева и Делягина в неё не пропустили - зато ОДИОЗНЫЙ "мигрантолюб" Затулин туда не просто избрался, но и ЕДИНОГЛАСНО избран спецпредставителем по вопросам КАК РАЗ миграции и гражданства... Получается - в этом вопросе состав нынешней Госдумы ЕЩЁ ХУЖЕ, чем прежней? И раньше-то "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЛИ - А УЖ СЕЙЧАС ...
Сколько можно терпеть эту тварь продажную в Думе. Ему самое место в тюрьме со своими друзьями- мигрантами
Затулин уже три десятилетия ошивается в думе. Каждый раз его "избрание" было очень ... интересным.