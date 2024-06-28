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Пограничники в США сообщили, что никогда не поддерживали и не поддержат Байдена

Пограничники в США сообщили, что никогда не поддерживали и не поддержат Байдена

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил, что утверждения главы Белого дома Джо Байдена о поддержке его политики американскими пограничниками не соответствует действительности.

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