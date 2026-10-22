Санаторий «Липецккурорт» подал в суд на администрацию Липецка из-за несогласования вывода из эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, которые мешают реконструкции стоимостью более 6 млрд рублей.
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