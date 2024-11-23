Компартия Греции сорвала акцию украинцев под Афинами в память о голодоморе

СК

Сергей Карабухин

!Украинцы – когда у вас появится – МОЗГ? Где ваш ум и ваши мозги? !!! Голодомор – выдумка Госдепа США. …В те годы несколько лет к ряду – были природные засухи – на территории России, на территории Республики Беларусь и на территории Украины. !!! Голод был – от неурожаев из-за засухи и отсутствии – ДОЖДЕЙ – и в Украине, – и в Республике Беларусь, – и в России. !!! Госдеп США использовал природную засуху – в пропаганде – чтобы украинцев натравить против России…!!!... !!! Голодомор – это чушь собачья! !!! Только идиоты – могли копиться – на дешёвую, продажную, лживую – американскую пропаганду…