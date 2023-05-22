Нижегородская правда

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102-летие отметила жительница Дзержинска Антонина Попова

102-летие отметила жительница Дзержинска Антонина Попова

102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из Дзержинска Антонине Поповой. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

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