Chevrolet раскрыла внешность нового компактвэна на базе Cobalt

Бразильский филиал марки поделился фотографиями однообъёмника Spin образца 2024 года. У заслуженной модели появится абсолютно новый салон с цифровой «приборкой» и большим тачскрином медиасистемы, светодиодные фары сложной формы и решётка радиатора в духе новинок Chevrolet.