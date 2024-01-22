Chevrolet раскрыла внешность нового компактвэна на базе Cobalt

Бразильский филиал марки поделился фотографиями однообъёмника Spin образца 2024 года. У заслуженной модели появится абсолютно новый салон с цифровой «приборкой» и большим тачскрином медиасистемы, светодиодные фары сложной формы и решётка радиатора в духе новинок Chevrolet.
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