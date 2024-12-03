40-летняя Юлия Пересильд показала фото топлес в бане

Российская актриса Юлия Пересильд показала фото топлес в бане. Соответствующая публикация (на момент написания новости удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).