Как в старину отмечали день Берегини: приметы и поверья на 15 июля 2024 года

15 июля, в день Берегини, древние славяне обращались к мифическому существу с просьбами о помощи. В этот день люди просили о крепком здоровье, благословении на потомство, любви между супругами и победе в сражениях.
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