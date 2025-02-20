Место главы Минсозащиты края может занять заместитель Немакиной – источники

Предположительно, должность главы министра труда и соцзащиты населения Забайкалья может занять Елена Аранина – заместитель министра краевого Минздрава - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению.
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