Прямые иностранные инвестиции в Саудовскую Аравию в 2024 году упали на 19%

Государственный портал о стратегии Саудовской Аравии "Vision-2030" сообщил, что объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику этой страны мира за прошлый год упал на 19% по сравнению с 2023 годом, до $20,6 млрд.
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