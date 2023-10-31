Как помочь малышу засыпать быстрее?

Воспитатель Ня, Бамс и Мако задали вопросы консультанту по детскому сну. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить консультант по детскому сну, координатор консультантов по детскому сну, грудному вскармливанию и прикорму в Центре «Душа мамы» Мария Сабирова и герои мультсериала «Тикабо» Бамс, Мако и воспитатель Ня.