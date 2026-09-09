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Регионы России

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Microsoft и Logitech представили инновационные решения для разработчиков с ИИ-интеграцией

Microsoft и Logitech представили инновационные решения для разработчиков с ИИ-интеграцией

Корпорация Microsoft анонсировала Project Zenith — конфигурацию Windows 11, оптимизированную под запуск ИИ-моделей с локальной настройкой и мощным оборудованием.

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