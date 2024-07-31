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Европа и эпидемия умственной отсталости

Европа и эпидемия умственной отсталости

© AP / Peter Dejong Умственная отсталость заразна. Воздушно-капельным путём она, конечно, не передаётся, но длительное общение с умственно отсталыми приводит к снижению уровня интеллекта и когнитивных способностей у нормальных людей.

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