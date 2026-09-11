Роскосмос и Индия направят аппаратуру к Венере для новых исследований

Россия и Индия планируют совместно исследовать Венеру с орбиты. Для этого страны подготовят оборудование, которое будет запущено к планете в рамках общего космического проекта, сообщил ИС «Вести» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
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