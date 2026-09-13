В Ливнах подросток получил удар током и впал в кому

В Ливнах 15-летнего мальчика ударило током. Подросток получил ожоги 4 степени рук и спины и был экстренно отправлен в орловскую больницу, пишет «Уездный город».
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