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Белорусским спортсменам на Олимпийских играх-2022 разрешено общаться только с журналистами, аккредитованными НОК страны

Членам спортивной делегации Беларуси на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться только с представителями СМИ, аккредитованными Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси.

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