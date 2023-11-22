Источник: черноморские БДК решили защитить комплексами Тор-М2КМ

Большие десантные корабли ВМФ России, выполняющие задачи в Черном море, для усиления противовоздушной обороны дополнительно оснащаются автономными боевыми модулями зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии