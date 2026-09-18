Синоптик Ильин: о бабьем лете в Петербурге говорить пока рано

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что о бабьем лете в Санкт-Петербурге пока говорить рано: предстоящие выходные будут прохладными и дождливыми.
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