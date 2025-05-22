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Царьград

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"Ростех" подтвердил планы поставок самолетов SJ-100 и МС-21 на 2026 год

"Ростех" подтвердил планы поставок самолетов SJ-100 и МС-21 на 2026 год

"Ростех" намерен начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, несмотря на сведения о возможном снижении бюджетного финансирования программы развития авиаотрасли в 2025 году.

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